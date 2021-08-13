تعرف على موقف «طلب التصالح» حال وجود أدوار مخالفة لقيود الارتفاع

أكدت اللجنة المختصة بتوضيح قانون التصالح فى مخالفات البناء أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة طلب التصالح وإجراء المعاينة الميدانية للمبنى على الطبيعة، ويجوز للجنة دراسة قبول التصالح على الأدوار المخالفة التى لم تتعد قيود الارتفاع لاستيفائها الشروط المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية ورفض التصالح على باقى الأدوار المخالفة لقيود الارتفاع.

وتأتى تصريحات اللجنة وفقا لما ورد في كُتيب الرد على تساؤلات المواطنين فيما يختص بطلبات التصالح في مخالفات البناء الصادر من وزارة الإسكان، وذلك ردا على سؤال بشأن أنه حال وجود طلب تصالح يتضمن أدوارا مخالفة لقيود ارتفاع القوات المسلحة والطيران المدنى هل يتم التصالح على باقى الأدوار المخالفة التى لم تتعد قيود الارتفاع أم يتم رفض طلب التصالح».

مخالفة الارتفاع

وفيما يتعلق بطريقة حساب مقابل التصالح لمخالفة تجاوز الارتفاع المقرر بالرخصة، أشارت اللجنة إلى أن مخالفة زيادة ارتفاع المبنى الصادر له ترخيص تعد مخالفة معمارية وانشائية وتحسب نسبتها بـ15% من سعر المتر مقابل التصالح فى مساحة إجمالى الأدوار المخالفة مع اشتراط عدم تجاوز المخالفة للارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات الدفاع.

اشتراطات الحماية المدنية

وحول مدى إمكانية التصالح على أعمال مخالفة اشتراطات الحماية المدنية وكود الحريق، أوضحت اللجنة أنه وفقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء صدرت القرارات رقم 682 لسنة 2019 و871 لسنة 2019 الخاصة باشتراطات تأمين المبانى والمنشآت القائمة من أخطار الحريق، ويقوم ممثل من الحماية المدنية داخل اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون بالتحقق من توافر تلك الاشتراطات قبل الموافقة على طلب التصالح.

وقف الإجراءات ضد مخالفة البناء

وعن الإجراءات القانونية ضد مخالفات البناء، أشارت اللجنة إلى أنه يتم إيقاف الإجراءات منذ صدور الشهادة التى تفيد التقدم بطلب التصالح وهى نموذج 3 وحتى البت فى طلب التصالح بالقبول أو الرفض من خلال اللجنة الفنية المختصة بالبت فى طلبات التصالح.