«صممت على خوض التجربة ودفعت ثمن عنادي».. تعرف على زيجة ميرفت أمين من موفق بهجت

تعد من أيقونات الجمال في السينما المصرية، فهي التي تلقى الزعيم عادل إمام اللكمات والضربات من أجل جذب انتباهها في فيلم «البحث عن فضيحة» عام 1973.. هي الفنانة ميرفت أمين، التي تحتفل اليوم 24 نوفمبر، بعيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم في عام 1948، حصلت على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية.

ميرفت أمين تبدأ مسيرتها من خلال فريق الجامعة

استطاعت الفنانة ميرفت أمين، أن تبدأ حياتها الفنية من خلال الجامعة، وذلك عن طريق اشتراكها في فريق الجامعة من خلال مسرحية «يا طالع الشجرة»، لـ توفيق الحكيم.

ميرفت أمين تحترف التمثيل بعد التخرج

لتحترف الفنانة ميرفت أمين، التمثيل بعد التخرج، من خلال تقديمها لـ مسرحية «مطار الحب»، مع النجم عبد المنعم مدبولي، الذي اكتشفها وقام بتقديمها لـ السينما، أمام الفنان أحمد مظهر من خلال فيلم «نفوس حائرة».

أزمة ميرفت أمين مع زوجها السابق المطرب السوري موفق بهجت

للفنانة ميرفت أمين، أزمات كثيرة في حياتها سواء كانت الفنية، أو الشخصية، ولكن أبرزها هو زواجها بـ المطرب السوري موفق بهجت، حيث أثارت النجمة العديد من الجدل، حينما أعلنت من خلال برنامج «الليلة دي»، أنها ندمت على زواجها منه.

ميرفت أمين: كنت صغيرة في السن عندما تزوجته

وأشارت الفنانة ميرفت أمين، إلى أنها كانت صغيرة عندما تزوجت بالمطرب السوري موفق بهجت، قائلة: «كنت صغيرة في السن حينها، ولم أتمكن من التحكم في الأمور بطريقة سليمة»، مضيفة أنها تعرفت عليه من خلال اشتراكها معه في أحد الأعمال السينمائية.

وتابعت الفنانة ميرفت أمين، حديثها عن المطرب السوري موفق بهجت، قائلة: «حدث بيننا إعجاب، وحينما دعاني لزيارته في مكان عمله كنت في قمة سعادتي، وبالتالي حدث تجاوب بيننا، وانجذب كل منا للآخر».

ميرفت أمين: صممت على الزواج من موفق بهجت ودفعت ثمن عنادي

وأضافت الفنانة ميرفت أمين، أنها عندما عرضت هذا الأمر على والديها، عارضوها معارضة شديدة، كما عانت من غضبهما، ولكنها صممت على قرارها، قائلة: «صممت على خوض التجربة، دون أن أستمع لـ أحد، ولكني دفعت ثمن عنادي، خاصةً لأننا لم نتفاهم، وحدثت الكثير من المشكلات بيننا، والتي انتهت بـ الانفصال».