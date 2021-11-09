وضع صورة أحمد خليل بتتر نهاية «إلا أنا» بدلا من ميرفت أمين

عرضت منذ قليل، حلقة جديدة من حلقات مسلسل «إلا أنا» حكاية «حكايتي مع الزمان»، آخر أعمال الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وإهداء من الشركة المنتجة للمسلسل لروحه، غيرت صورة تتر النهاية، ووضعت صورة أحمد خليل بدلا من ميرفت أمين.

نعي الفنانين للراحل أحمد خليل

ونعى عدد كبير من الفنانين، أحمد خليل؛ من بينهم خالد الصاوي ومحمد إمام ونبيل الحلفاوي وخالد جلال وصلاح عبد الله وغيرهم من الفنانين.

البيت الفني للمسرح

كما نعى البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين به، ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أحمد خليل.

وقال البيت الفني، في بيانه، إن الفنان ترك رصيدا مهما وشديد التميز من الأعمال الفنية سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، مؤكدًا أنها تظل خالدة في ذاكرتنا جميعا.

وكان الفنان أحمد خليل، تعرض لأزمة صحية مؤخرا، خلال تصويره مسلسل إلا أنا حدوتة حكايتي مع الزمان، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وبعد تحسن حالته الصحية وعودته إلى منزله، تدهورت الحالة مرة أخرى، حسب تصريحات سابقة للراحل لـ«الوطن».

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد خليل، مشاركته في مسلسل إلا أنا حدوتة حكايتي مع الزمان، مع الفنانة ميرفت أمين، وأشرف زكي، وأحمد والي، وعصام السقا، وياسمين رحمي، وحازم إيهاب، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.