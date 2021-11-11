ميرفت أمين تعيش حالة نفسية سيئة بعد وفاة أحمد خليل وتخضع لمسحة جديدة

تعيش الفنانة ميرفت أمين حالة نفسية سيئة بعد وفاة الفنان أحمد خليل، خاصة أنها رافقته خلال الفترة الماضية خلال أحداث مسلسل حكايتي مع الزمان، الذي عرُضت آخر حلقاته أمس على قناة dmc.

وقد أصيب الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع أثناء تصوير «حكايتي مع الزمان»، ولكن أعراض البرد ظهرت بالتدريج، خلال التصوير، وعندما اشتد عليه المرض أوصى خليل بأن لا يقام له عزاء وأن يدفن بجوار والدته.

حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا

وترددت أخبار بشأن إصابة الفنانة ميرفت أمين بفيروس كورونا خلال التصوير، وقد نفى مصدر مقرب منها لـ «الوطن» إصابتها بفيروس كورونا مؤكدًا أنها بصحة جيدة وقد أجريت مسحة وجاءت نتيجتها سلبية، ومن المقرر أن تجري مسحة أخرى خلال أيام من أجل التأكد من سلامتها.

سبب وفاة الفنان أحمد خليل

كشفت درية خليل، شقيقة الراحل أحمد خليل، مساء أمس، أن سبب الوفاة الحقيقي هو إصابته بذبحة صدرية، وليس بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن حالته الصحية قد تحسنت بعد دخوله المستشفى للمرة الأولى، وعاد إلى منزله، ولكنه شعر بتدهور من جديد في حالته الصحية، ما أدى إلى نقله للمستشفى مرة أخرى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

وفاة أحمد خليل

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد خليل، أول أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد الانتهاء من تصوير مشاهده بحكاية «حكايتي مع الزمان»، إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، الذي جرى عرضه على شاشة dmc.

آخر أعمال أحمد خليل

وكان الفنان الراحل أحمد خليل عانى خلال الأيام الماضية من فيروس كورونا، ما تطلب معه حذف مشاهده الأخيرة من مسلسل «إلا أنا» حكاية «حكايتي مع الزمان»، والتي تعرض حاليا على شاشة قناة «dmc».