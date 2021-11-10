حقيقة إصابة ميرفت أمين بكورونا بعد مخالطتها لـ«أحمد خليل» قبل وفاته

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين بعد مخالطتها للفنان الراحل أحمد خليل في أيامه الأخيرة، والذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا الذي أودي بحياته داخل أحد المستشفيات عن عمر يناهز 80 عام.

وقال مصدر مقرب من ميرفت أمين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الفنانة بخير ولم تصب بـ «كوفيد 19»، مضيفًا أنها أجرت مسحة للتأكد من سلامتها وجاءت نتيجتها سلبية، بحسب قوله.

وأوضح المصدر، أن الفنانة ميرفت أمين تعيش حالة من الصدمة علي رحيل أحمد خليل، بخاصة وأنها كانت دائمة التفاعل معه في كواليس قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» الذي انتهي عرضه، أمس الثلاثاء، عبر إحدى المحطات الفضائية، لافتاً إلى أن عدم حضورها لجنازته كان بسبب سرعة إجراءات الدفن التي تمت في ساعات معدودة.

طبيعة دور ميرفت أمين في قصة «حكايتي مع الزمان»

وجسدت ميرفت أمين دور زوجة الفنان أحمد خليل بحسب الأحداث، والتي طلبت الطلاق منه بعد أن ضاقت ذرعًا من معاملته لها على مدار سنوات، حيث تراكمت بداخلها مشاعر قرر البوح عنها عند طلبها الطلاق، ولكنه يطلب أن تمنحه فرصة ليثبت حبه لها، وبالفعل تمنحه الفرصة مع وضع شروطًا صعبة، وتتوالي الأحداث.

وشارك في بطولة قصة «حكايتي مع الزمان» عصام السقا، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، نوال سمير، هايدي رفعت وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

تشييع جنازة أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفي سياق مختلف، ودفن جثمان الفنان أحمد خليل الثري، أمس الثلاثاء، بمقابر عائلته بمنطقة البساتين بعد تشييع جنازته من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والتي شهدت غياباً تاماً لنجوم الوسط الفني باستثناء المخرج أحمد صقر والفنان شريف سلامة الذي لم يتمالك دموعه عند وصول الجثمان للمسجد.