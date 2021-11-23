«العدل» تنشئ إدارة لحماية حقوق الطفل القانونية.. اعرف اختصاصاتها

تعد حماية الطفل من الأمور المهمة التي تتجه الدولة المصرية حاليا لتوفيرها والعمل عليها، وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، عقد المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع منظمة «اليونسيف»، ندوة اليوم، لمناقشة حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، كما تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل الوطن»، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل، وطالبت بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال.

حقوق الطفل في الإعلام

وفي هذا الصدد، قال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، في مداخلته بالجلسة الحوارية، التي نظمها اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، إن وزارة العدل حظرت استغلال الجمعيات الخيرية للأطفال في الإعلانات لجمع التبرعات، وذلك من خلال إثارة الشفقة لدى المشاهدين وما إلى ذلك، كما أن أي جمعية تقوم بذلك فهي مهددة بعقوبات تصل للغلق.

وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه يتم تفعيل مدونة السلوك الإعلامي للطفل، وذلك للوصول إلى إعلام يحرص على حماية الطفل، وذلك عبر جلسات حوارية وورش عمل على مدار يومين، وتشارك فيها المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان، كما يشارك أيضا الشركاء من القطاع الخاص وصناع المحتوى الخاص بالطفل، بشأن دور الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء».

إدارة حقوق الطفل

ومن جانبه، أشار المستشار علي موسى، عضو قطاع حقوق الطفل بوزارة العدل إلى أن الاهتمام بحقوق الطفل يأتي مع توجه وزارة العدل إلى تخصيص إدارة لحماية حقوق الطفل القانونية، كما أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أصبح يضم إدارة لحقوق الطفل، وتعمل على أن يكون للإعلام تأثير كبير لضمان حقوق الطفل حتى يكون كامل الأهلية وقادر على التعبير، وتوفير كافة سبل الحماية للطفل في مختلف القطاعات.