القومي لتنظيم الاتصالات: سرعة الإنترنت في القرى تصل إلى 30 ميجا

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت تغيير الكثير من الكابلات النحاسية الخاصة بخدمات الإنترنت إلى كابلات فيبر بالعديد من المدن والقرى، بغرض تحسين خدمات الإنترنت المقدمة لسكان هذه المناطق، موضحًا أن هذا التغيير ساهم في رفع سرعة الإنترنت بشكل كبير، وأصبحت أقل سرعة إنترنت تقدم للعميل في هذه المناطق 30 ميجا، كاشفا: «فيه تطور كبير جدا بيحصل في قطاع الاتصالات، احنا صرفنا أكتر من 30 مليار جنيه في تطوير الشبكة الأرضية لخدمات الإنترنت».

سرعة الإنترنت بالمدن الجديدة 100 ميجا

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أن كابلات الإنترنت في كل المدن الجديدة، كابلات فايبر، ولهذا سرعة الإنترنت في تلك المناطق تصل إلى 100 ميجا.

وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن قطاع الاتصالات يشارك في خطة عمل مبادرة «حياة كريمة»، لافتا إلى أن القطاع يعمل على توصيل كابلات فايبر للإنترنت إلى كل القرى والمناطق الحدودية؛ ليتمتع المواطن في تلك الأماكن بخدمة إنترنت بسرعة 100 ميجا.

وتابع: «عندنا خطة طموحة جدا لتوصيل خدمة الإنترنت بسرعة محترمة لكل القرى والمناطق الحدودية في كل محافظات جمهورية مصر العربية».

500 برج اتصالات بتكلفة 1.5 مليار

ولفت إلى أن خطة عمل المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، تتضمن إنشاء 500 برج اتصالات بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، موضحًا أن تمويل جزء كبير من بناء تلك الأبراج يتولاه صندوق الخدمة الشامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.