عاجل.. بدء عزاء الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى في مسجد الشرطة

بدأ منذ قليل، عزاء الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، زوجة الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، بمسجد الشرطة بأكتوبر، وسط توافد عدد من الإعلاميين والسياسيين، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في الراحلة.

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

وغيب الموت الإعلامية أسماء مصطفى زوجة الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن النائب عن وفاة زوجته عن طريق كتابة منشور على فيسبوك، قال فيه «انكسر ظهري، وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

آخر ما كتبت الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، كتبت منذ أيام على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطلب من متابعيها الدعاء لها فقالت: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

وأضافت في دعائها: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني وداوني وعافني إنك عفو كريم، واشف كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلا أسالكم الدعاء، ربنا يتقبل يا رب».