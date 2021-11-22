السيرة الذاتية للدكتور أيمن أبو العلا زوج الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى

يبحث كثيرون عن السيرة الذاتية للدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، وزوج الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، رغبة منهم في معرفة تاريخ استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

السيرة الذاتية للدكتور أيمن أبو العلا

1ـ عضو اللجنة العامة ولجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب حاليًا

2ـ طبيب استشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

3ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«شركة كيرد أند كيو».

4ـ رئيس مجلس إدارة «مدارس بريليانس» ضمن السيرة الذاتية للدكتور أيمن أبو العلا.

5ـ عضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للرعاية الصحية من محطات السيرة الذاتية للدكتور أيمن أبو العلا الممتلئة بالمناصب المهمة.

6ـ سكرتير عام مساعد «حزب المصريين الأحرار» من المحطات المهمة في السيرة الذاتية للدكتور أيمن أبو العلا.

7ـ عضوية «مجلس الشعب» عن دائرة شمال الجيزة عام 2012.

8ـ حصل على ماجستير في أمراض الجهاز الهضمي الكبد.

9ـ حصل على دبلومة في الرعاية الصحية والتأمين الطبي.

10ـ حصل الدكتور أيمن أبو العلا على دبلومة الدراسات العليا في العلوم السياسية.

نعى زوجته الإعلامية أسماء مصطفى

وبعد أن تحدث «الوطن» عن السيرة الذاتية للدكتور أيمن أبو العلا نوضح ما كتبه الدكتور أيمن ابو العلا ناعيا زوجته: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا مايرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون».