لميس الحديدي تنعى صديقتها أسماء مصطفى: «يا ترى كنتي عايزة تقوليلي أيه»

نعت الإعلامية لميس الحديدي، زميلتها الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، مؤكدة أنها كانت تربطها بها صداقة كبيرة، وكانت تحاول قدر الإمكان، تأجيل إذاعة خبر وفاتها، والتعليق عليه لأنه صعب عليها جدًا.

تفاصيل المرحلة الأخيرة

وتأثرت «الحديدي»، في أثناء حديثها عن زميلتها خلال تقديمها برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، مؤكدة أنها في الفترة الأخيرة حاولت الإعلامية التواصل معها، لكن «الحديدي» لم تستطع الرد عليها، وأرسلت لها وقالت لها، إنها ستتواصل معها فيما بعد.

وتابعت الإعلامية: «حاولت اتصل بيها لكن هي مردتش وكانت دخلت المستشفى.. يا ترى كنتي عايزة تقوليلي إيه يا أسماء!»، مؤكدة أنها كانت تحاول دائما الحديث عنها في التلفزيون لترسل لها رسائل تقويها في أزمتها التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة من علمية جراحية ومرض، مشددة على أنها كانت «فراشة الميديا ولديها أحلام كبيرة جدا، ولم تحصل على حقها في الدنيا، وربما تحصل على حقها عند ربنا».

رسالة لزوج الإعلامية الراحلة

ووجهت الحديدي رسالة إلى النائب البرلماني أيمن أبوالعلا، زوج الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى قائلة: «أنت قولت إن ضهرك اتكسر.. وأنت حاليا محتاج تكون أكثر قوة علشان أولادك، أنت حاليًا تقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت».

وأعلن النائب أيمن أبوالعلا، زوج الإعلامية أسماء مصطفى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ تشييع الجثمان سيكون من مسجد الشرطة اليوم بعد صلاة العصر، وستقيم الأسرة العزاء في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، غدًا الثلاثاء.

ونعى أبوالعلا زوجته، قائلا: «وفاة صديقتي وزوجتي الحبيبة الإعلامية أسماء مصطفى، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بأكتوبر، والعزاء غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر، نسألكم الدعاء».