النيابة تحقق في تسمم تلاميذ قنا.. وتأمر بالتحفظ على 2500 كرتونة وجبات

بدأت النيابة العامة بنجع حمادي، تحقيقات موسعة، في واقعة إصابة التلاميذ بالتسمم، بعد تناولهم العصير الموجود بالوجبة المدرسية.

النيابة العامة تحقق في واقعة تسمم التلاميذ بقنا

انتقل فريق من النيابة العامة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، إلى مستشفى نجع حمادي العام، واستمع إلى أقوال التلاميذ وأولياء الأمور والطاقم الطبي المعالج للحالات، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالات التسمم، وإعداد تقرير طبي بذلك.

كما طالبت النيابة العامة من مباحث التموين، التحفظ على كل كراتين التغذية في مخازن نجع حمادي، حيث تم التحفظ على نحو 2500 كرتونة وجبة مدرسية داخل المخازن، كما أمرت بالقبض على مورد الوجبات في مدارس نجع حمادي.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من الصحة لأخذ عينة من الكراتين لتحليل المواد الغذائية التي أدت إلى تسمم التلاميذ.

تسمم التلاميذ.. التحفظ على 2445 كرتونة وجبة مدرسية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط نحو 2500 كرتونة وجبة مدرسية، داخل مخزن بنجع حمادي، كما يجرى حاليا التحفظ على كراتين التغذية في مخازن مركز أبوتشت والوقف، بعد إصابة نحو 160 تلميذ وتلميذة، بينهم 138 حالة دخلوا مستشفى نجع حمادي والباقي في مستشفيات الوقف وأبوتشت في شمال محافظة قنا.

وانتقل حازم عمر نائب المحافظ، رفقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى مستشفى نجع حمادي العام، للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ الذين أصيبوا باشتباه تسمم وتماثلهم للشفاء ومتابعة خروجهم إلى منازلهم بصحبة ذويهم، وذلك على خلفية إصابة نحو 160 تلميذا وتلميذة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية باشتباه تسمم عقب تناولهم الوجبة المدرسية، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.