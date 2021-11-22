النيابة تستمع لأقوال التلاميذ في واقعة تسمم الوجبة المدرسية بأسيوط

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى البداري المركزي؛ لسماع أقوال التلاميذ الذين أصيبوا بإعياء اليوم بعدد من مدارس البداري والقوصية في محافظة أسيوط بعد تناولهم الوجبة المدرسية.

وذكر التلاميذ في أقوالهم أنهم شعروا بمغص عقب تناولهم الوجبة الغذائية «العصير والبسكويت» الذي جرى توزيعها عليهم بالمدرسة حيث إن بعضهم شعر به أثناء اليوم الدراسي وآخرون عقب وصولهم للمنزل، موضحين أنهم لم يحدث لهم قيء أو إسهال وإنما كان «مغص بالبطن».

مصدر طبي: الأغلب حالات برد عادية

وذكر مصدر طبي في مستشفى البداري في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يستبعد أن تكون إصابة التلاميذ نتيجة تسمم غذائي وإنما هي حالات برد عادية يصاب بها كثير من الأطفال هذه الأيام.

وأشار إلى أنه في البداية وصل 6 طلاب وعقب خروج التلاميذ ورجوعهم لمنازلهم بدأوا يتوافدون تباعا على المستشفى حتى وصل العدد إلى 54 حتى الآن وجميعهم حالتهم عادية ومستقرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التأكيد بأن حالات الإصابة نتيجة تسمم غذائي أو حالات برد عادية إلا بعد ظهور نتيجة العينات.

إخطار بالواقعة

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة يفيد تلقي بلاغاً من رئيس مركز البداري يفيد نقل حوالى 25 طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس «الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير»، في حالة إعياء إلى مستشفى البداري المركزي، وتم إجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى في حالة جيدة.

كما تم الإبلاغ بوجود حوالي 5 حالات إعياء بين طلاب مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم في حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزي، وتم إجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وعلى الفور انتقل نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة إلى مستشفي البداري المركزي، كما انتقل للمستشفى محمد النمر مدير عام التعليم الفني، وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بالمديرية؛ للاطمئنان على حالة الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لهم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطمئنان على حالة الطلاب، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحرير المحاضر اللازمة.

التحفظ على الوجبات

كما جرى التحفظ على الوجبات المدرسية وأخذ عينات منها للتأكد من سلامتها فضلا عن التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص.

تشكيل لجنة لفحص الوجبات المدرسية

وفى سياق متصل، قرر المحافظ تشكيل لجنة عاجلة برئاسة سكرتير عام المحافظة لفحص وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة بالإضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

كما أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بوقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة لحين وصول نتائج تحليل الوجبات المدرسية من المعامل المركزية بوزارة الصحة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.