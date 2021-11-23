ريهام إبراهيم تنعى أسماء مصطفى: اسم ارتبط بالنجاح والاجتهاد

نعت الإعلامية ريهام إبراهيم، زميلتها الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الإثنين، داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع مرض السرطان.

أسماء مصطفى اسم ارتبط بالنجاح والاجتهاد

وقالت ريهام إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يعز عليا جدًا أتكلم عن أسماء مصطفى في وداعها علشان مش هنشوفها تاني، واسمها دائما كان مرتبطا بالنجاح والاجتهاد وبأول اليوم والنشاط ببرنامجها الصباحي».

وأضافت «إبراهيم»: «الراحلة أسماء مصطفى كان عندها خطط أكتر لجمهورها وكانت تُحب جدًا شغلها، وكانت في مرضها صابرة بالرغم من الكلام الصعب اللي كانت عارفاه عن تفاصيل مرضها وكانت قابلة وصابرة».

صدمة بالوسط الإعلامي بعد وفاة أسماء مصطفى

وأصيب عدد كبير من الإعلاميين، بحالة من الصدمة إثر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، صباح أمس الإثنين، داخل أحد المستشفيات، نتيجة إصابتها بالسرطان.

الكلمات الأخيرة لـ أسماء مصطفى

يذكر أن آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى، لجمهورها، تضمنت الحديث عن المرض والموت، وكتبت منتصف شهر أكتوبر الماضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب أنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد، الدنيا في نظره بتصغر وبيحس أنه كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه».

وأضافت أسماء مصطفى: «دول بس اللي بيفضل فاكراهم حتى لو حد كان مزعله أو في موقف وجت السيرة بالصدفة، حقيقى بكون مش فاكرة أساساً، بفكر في ناس تانية خالص سبحان الله، فعلاً مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة».

زوج أسماء مصطفى ينعى زوجته بكلمات مؤثرة

وأكد النائب أيمن أبو العلا، زوج الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، أن الأسرة تستقبل العزاء في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة مغرب الثلاثاء، مطالبا المتابعين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ووصف أيمن أبو العلا، خبر وفاة زوجته أسماء مصطفى، بقوله: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله».