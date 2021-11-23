رئيس «النواب» يصل عزاء الإعلامية أسماء مصطفى زوجه النائب أيمن أبوالعلا

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تقديم واجب العزاء في وفاة حرم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب؛ الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وكانت حالة من الحزن سادت المعزيين من أهل وأقارب الراحلة، ووصل النائب أيمن أبو العلا، إلى مسجد الشرطة لأخذ عزاء زوجته الراحلة أسماء مصطفي، وبدا عليه التأثر الكبير.

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

وقد غيب الموت الإعلامية أسماء مصطفي، زوجة الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلن النائب عن وفاة زوجته، بكتابة منشور على «فيس بوك» قال فيه «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

آخر منشور أسماء مصطفى على «فيس بوك»

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، كتبت منذ أيام علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تطلب من متابعيها الدعاء لها فقالت «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي.. اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني وداوني وعافني إنك عفو كريم، واشف كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلا أسالكم الدعاء، ربنا يتقبل يا رب».