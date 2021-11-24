تفاصيل ضبط شخص بالسعودية أساء للذات الإلهية.. نشر فيديو عبر «تويتر»

مقطع مصور بثّه أحد المواطنين السعوديين على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» كان سبباً في إصدار النائب العام في السعودية، اليوم الثلاثاء، أمراً بالقبض على المتهم وذلك بعد إدانته بالإساءة للذات الإلهية.

إساءة للذات الإلهية وأمر بالضبط والإحضار

وكان مصدر مسؤول بالنيابة العامة قد صرّح بأن النائب العام الشيخ سعود المعجب قد أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في مقطع فيديو على «تويتر» بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وأضاف المصدر أنّ النائب العام وجَّه بمباشرة إجراءات التحقيق معه بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.

المملكة تلاحق مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية

ويذكر أنّ النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة، وذلك بحسبما قاله المصدر المسؤول بالنيابة، كما أكد في السياق أنهم ماضون في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.

عقوبة التعرض للذات الإلهية في القانون السعودي

تضمَّن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، في مادته التاسعة في القانون السعودي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولا أو فعلا.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، قولا أو فعلا.

وفقا للمادة العاشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليها في المادة السابعة