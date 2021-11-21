الإجازات السعودية ترفع حجوزات المنشآت السياحية لـ100% بداية من الخميس

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحية الترفيهية والمنوعات بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نسب إشغال مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وحتى الآن، تراوحت ما بين 30 إلى 35%، لافتا إلى أن تلك النسبة أقل بكثير مما كانت عليه خلال الشهر الماضي، مرجعا ذلك إلى بدء الموسم الدراسي بمصر، فضلا عن تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج وبخاصة من الدول العربية.

ارتفاع نسب إشغال الملاهي الليلية لـ 100%

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أن نسب إشغالات غالبية الملاهي الليلية خاصة الموجودة بالقاهرة الكبرى بداية من يوم الخميس المقبل ولمدة 10 أيام ستبلغ نحو 100%، مشيرا إلى أن تلك الفترة هي فترة إجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية، حيث يُفضل عدد كبير من المواطنين السعوديين قضاء تلك الفترة في مصر، لافتا إلى أن إشغالات غالبية فنادق القاهرة والجيزة أيضا خلال الإجازة السعودية في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل لن تقل عن 100% بفضل السياح السعوديين.

مد مواعيد غلق المنشآت السياحية

وأشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية طلبت من أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، رفع مطالب الغرفة إلى الجهات الحكومية المختصة والخاص بمد مواعيد عمل الملاهي الليلية وصالات الديسكو حتى الـ 5 فجرا بدلا من الـ 3 فجرا، فضلا عن زيادة مواعيد عمل المطاعم السياحية حتى الساعة الـ 3 صباحا، وذلك لرفع نسب إقبال المواطنين والسياح على التواجد بتلك المنشآت ولتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها المطاعم والمنشآت السياحية نتيجة جائحة كورونا.

يشار إلى أن مواعيد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية حاليا وفقا للتوقيت الشتوي هي الـ 12 صباحا مع السماح بالتمديد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وبأيام الإجازات الرسمية، فيما تُغلق مسارح المنوعات أبوابها في الساعة الـ 3 فجرا.