وزير شؤون البرلمان يعزي النائب أيمن أبو العلا في وفاة زوجته أسماء مصطفى

حرص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على تقديم واجب العزاء، إلى الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، في وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية، بعد صراع مع المرض.

وحضر العزاء النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، برفقة زوجته، لتقديم واجب العزاء.

شباب التنسيقية يشاركون في عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

كما شارك عدد من أعضاء مجلس النواب من نواب «التنسيقية»، أكمل نجاتي، وعمرو درويش، ومحمود بدر.

ويقام عزاء الإعلامية الشابة أسماء مصطفى بمسجد الشرطة بأكتوبر، وكانت شُيعت جنازة الإعلامية أسماء مصطفى عصر أمس.

ورحلت الإعلامية أسماء مصطفى، عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت الإعلامية تطمئن متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي من حين لآخر على حالتها.

تفاصيل إصابة الإعلامية أسماء مصطفى بالسرطان

وفي منتصف أكتوبر الماضي، كتبت الإعلامية منشورا علي صفحتها، تتحدث فيه عن معاناتها مع المرض اللعين، قالت فيه «السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن بدون كتالوج، حتى قوتك وحربك في المعركة طلعوا برضو مش واحد، هو لعنة في كل الأوقات، بس حتى اختبارات المعركة طلعت برضو مش، يعني اللي بيحارب جوه الميدان غير اللي في وش المعركة غير اللي واقف على الحدود، سبحان الله له في ذلك حكم، أمال مين يتعلم من مين، ونقيس تجاربنا إزاي ونفيد بعض إزاي مفيش كتالوج، إنت ورزقك، إنت واختيارك، وربنا عارف صبر وقوة كل واحد، عشان كده محدش مقياس لحد».