نيفين جامع: دول الكوميسا ترغب في الاستفادة من خبرات مصر الصناعية

أشادت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم، بانعقاد قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن مصر تسعى خلال رئاستها للكوميسا لزيادة التبادل التجاري بين الدول وبعضها، وأن يكون هناك قيمة مضافة لبعض الدول.

دول الكوميسا تجمع جنوب وشرق إفريقيا ويضم 21 دولة

وأضافت «جامع»، خلال حوارها مع الفضائية المصرية «الأولى»، أن دول الكوميسا تجمع جنوب وشرق أفريقيا، وتضم 21 دولة، لافتة إلى أن مصر تسعى أن يكون بينها وبينهم علاقات تجارية وتبادل تجاري مستمر، موضحة أن هناك خطة عمل تم الانتهاء منها مصحوبة ببرنامج زمني خلال فترة رئاسة مصر للكوميسا، كما أن كثير من الدول تعاني من تصدير منتجاتهم مواد خام دون قيمة مضافة.

كورونا يفرض التجارة الرقمية

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن تلك الدول لديها رغبة في الاستفادة من الخبرات المصرية، وخاصة في مجال الصناعة، مؤكدة أن أهم المحاور التي يتم العمل عليها معدلات التجارة وخاصة الرقمية، لافتة إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا التجارة عن بعد، وهذا الأمر يكون له دور في زيادة معدلات التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات الصادرات وسط تجمع الكوميسا

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات الصادرات وسط تجمع الكوميسا، موضحة أن السوق الأفريقي مستهدف، وتجمع الكوميسا يحتل أولوية ومرتبة أولى في ظل سعي مصر إلى الوصول بمعدل الصادرات لـ100 مليار دولار، منوهة أن الاستراتيجية المصرية للكوميسا أهم محاورها يتلخص في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول.