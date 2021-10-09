نيفين جامع: المشاركون بمعرض «تراثنا» طلبوا من السيسي تقنين أوضاعهم

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المشاركين في معرض «تراثنا»، طلبوا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدة مطالب منها، الاهتمام بالمدارس الفنية، وتقنين أوضاعهم بشكل رسمي، وأن تعمل الدولة على تحويلهم للقطاع الرسمي، بالتنسيق مع وزير المالية، لاستخراج بطاقة ضريبية، مع العمل في الوقت الحالي على تحديد نظام ضريبة مضافة، وذلك في الوقت الذي وجّه الرئيس فيه بأن يتم إعفاء بعض الورش من تقديم الرسوم الضريبية، لأجل دمجهم في المنظومة الرسمية تمهيدا لتقنين أوضاعهم.

شروط اختيار العارضين في معرض «تراثنا»

وأضافت «جامع»، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن المشاركين في المعرض يتم اختيارهم بعد إيجاد منتج مميز لديهم، ويشغل عددا أكبر من الأسر، وسط وجود جناح كامل من جنوب سيناء، وتشارك فيه 400 أسرة، لافتة إلى أن السيسي تفقد إنتاج السجاد اليومي والصدف والملابس اليدوية، مبينة أنه شارك في المعرض 1500 عارض، ولكن هناك قوائم انتظار كبيرة على الرغم من زيادة مساحة المعرض هذا العام، وإقامته على 20 ألف متر، موضحة أن معدل الزيارات جيد حتى الآن، ويستمر المعرض حتى 15 أكتوبر الجاري، والمواعيد ستكون من الحادية عشرة صباحا حتى العاشرة مساء، مؤكدة أن هناك أتوبيسات موجودة تخرج كل نصف ساعة من أجل نقل المواطنين إلى مقر المعرض في التجمع الخامس.

مشاركة عربية والتقاط صور تذكارية مع السيسي

وأضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الأشقاء المشاركين في المعرض من دول الأردن والإمارات والسودان، كانوا سعداء جدا، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس السيسي، مبينة أن الجانب الإماراتي لديه فرقة فنون شعبية وحرصوا على تقديم التحية للرئيس.