فوز طلاب التربية الفكرية بكفر الشيخ بالمركز الأول في مسابقات الدمج

فاز 3 طلاب من مدارس كفر الشيخ الفكرية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، ببطولات ومسابقات التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، ومارثون الجري والدراجات، في البطولة التي أقيمت بالمدينة الشبابية في بورسعيد، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

السباق في إطار مسابقات الدمج

وقالت الدكتورة رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن البطولة جاءت بتعليمات الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وأقيم مارثون الدراجات والجرى لطلاب التربية الفكرية ضمن مسابقات الدمج على مستوى الجمهورية، فى المدينة الشبابية ببورسعيد في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وأضافت «رشاد»، لـ «الوطن»، «فازت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ (طلاب التربية الفكرية)، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصدوا كأس الجمهورية، وخمس ميداليات وأقيم حفل ختام المارثون بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، بحضور المهندس أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والآباء، والمعلمين بجمهورية مصر العربية.

وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ الطلاب الفائزين

وحرص محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على تهنئة طلاب التربية الفكرية على الفوز وحصولهم على المركز الاول على مستوى الجمهورية، وهم سعد عطا عبدالدايم، ويحيى ياسر عبدالرحمن، من مدرسة التربية الفكرية كفرالشيخ، وأحمد عصام عبدالحميد، من المدرسة الفكرية الزعفران، فضلا عن فوز كل من أسامة محمد على شعبان، منسق نشاط، ورمضان إبراهيم عبدالحميد، مشرف على الطلاب.