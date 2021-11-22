 انتظام الدراسة في مدارس كفر الشيخ بعد تعطلها يومين بسبب الأمطار (صور)

استقبلت مدارس التعليم العام والمعاهد الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ الطلاب، اليوم الاثنين، بعد تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على صحة الطلاب.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة التعاون تعليم أساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، للتاكد من انتظام الدراسة واستمع لشرح المعلمين والفصول، وتابع إجراء التجارب بالمعامل، وناقش الطلاب فيما درسوه من موضوعات للتعرف على مستواهم التعلمي، مؤكداً على منع العقاب البدني والاهتمام بنظافة المدرسة، وتكثيف المتابعات من قبل التوجيهات الفنية للمدرسة، منشيداً بحضور طلاب الصف الثالث الإعدادي.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أنه وجه لجان لمتابعة المدارس والتأكد من خلو أفنية المدارس من مياه الأمطار، بالإضافة لنظافة الفصول ودورات المياه، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وهطلت أمطار غزيرة على قرى ومدن كفر الشيخ، خلال الأيام الماضية، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ بكافة اجهزتها حفاظا على سلامة المواطنين، كما جرى رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس والمجمعات الخدمية والحكومية، فضلا عن تكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات ونشر الفرق لرفع آثار الأمطار.