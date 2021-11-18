وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتابع تغذية ومبيت مدرسة الأمل للصم والبكم

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، مدرسة الأمل للصم والبكم، وتابع الطلاب أثناء تناولهم وجبة الإفطار وتفقد حجرات المبيت، كما قام بالتفتيش في «المراتب» للاطمئنان على جودتها، مشيدا بالاهتمام الذي يناله الطلاب وبمستوى النظافة.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم مشرف المبيت

كما شارك وكيل تعليم كفر الشيخ، الطلاب في طابور الصباح، وتفقد الفصول واستمع لشرح المعلمين، وناقش الطلاب فيما درسوه من موضوعات، مشيداً بمواهبهم، موجها الشكر لإدارة المدرسة والعاملين بها، وكرم إبراهيم عبد الجواد، المشرف على مبيت الطلاب بمدرسة الأمل للصم والبكم.

وفي سياق آخر، كان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد قرر إحالة مدير مدرسة المناوفة الإعدادية التابعة لإدارة الحامول التعليمية للتحقيق، لعدم انتظام المدرسة بالشكل الأمثل، وتدني مستوى التعليم بالفصول وسوء نظافة المدرسة، كما قرر تحويل معلم للتحقيق لتركه الفصل وخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، ووجه بتواجد الموجهين بالمدرسة لرفع مستواهم التعليمي.

وكيل تعليم كفر الشيخ يفاجئ المدارس بالزيارة

جاء ذلك خلال إحدى جولاته المفاجئة للمدارس، للتوجيه ومتابعة انتظام العملية التعليمية ومعالجة المشكلات، لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بالقرى أو بالمدن، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية للتعرف على مستواهم التعليمية.

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يجوب مدارس المحافظة بشكل يومي ومفاجئ للاطمئنان على مستوى الدراسة وانتظامها ولحل المشكلات التي تواجه مديري المدارس، فضلا عن تطبيقه مبدأ الثواب والعقاب على المجيدين والمقصرين.