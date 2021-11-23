خبير استراتيجي: مصر تقود أفريقيا و20% من صادراتها لصالح دول الكوميسا

قال محمد منسي، خبير التطوير الاستراتيجي للاستثمارات التنموية بالقارة الأفريقية، إن مصر تقود القارة الأفريقية، وأي شخص يريد الدخول للاستثمار في القارة، يأتي إلى مصر أولا، مبينا أن 20% من صادرات مصر تتم في 21 دولة، وهي مجموع دول الكوميسا، موضحا أن معدلات مصر التنموية استثنائية على مستوى الكوكب، وخطة التنمية حتى 2025 ستوضح للمواطن المصري نقطة مهمة، وهي أن المواطن المصري جزء لا يتجزأ من المواطن الأفريقي.

فائدة كبيرة منتظرة للمواطن الأفريقي

وأضاف «منسي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن ربط المواطن المصري بنظيره الأفريقي، عظم الفائدة للمواطن الإفريقي، حيث يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح آفاق الاستثمار في أفريقيا، مؤكدا أن المواطن المصري سيكون أكثر استفادة بعد عام 2025.

استثمارات الصين في أفريقيا

وأوضح خبير التطوير الاستراتيجي للاستثمارات التنموية بالقارة الإفريقية، أن الصين أسست أكثر من 70 ميناء في الدول الأفريقية، وستقطف مصر ثمار التنمية التي تحدث في أفريقيا في الوقت الحالي، مبينا أن التعريفة الجمركية بين دول الكوميسا ليست المحك الرئيسي، ولكن القرارات الرئاسية في كل دولة هي القادرة على تسهيل التجارة بين البلدان الأفريقية وزيادة الاستثمارات فيما بينها.

البنية التحتية أصعب شيء

وأكد أن أصعب عمل هو إقامة البنية التحتية، وإنشاء مصر البنية التحتية بشكل متطور في السنوات الأخيرة، وكذلك المساعدة في إنشاء سدود في تنزانيا لإدخال الكهرباء لهذه البلاد، يُعد أمرا جيدا للغاية في ظل التنسيق بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.