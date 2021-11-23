حلا شيحة ومعز مسعود أول الحاضرين لعزاء الفنانة سهير البابلي

بدأ منذ قليل، توافد عدد من نجوم الفن، لحضور عزاء والدة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، المقام حاليا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وكانت قد حضرت منذ قليل الفنانة حلا شيحة برفقة زوجها معز مسعود.

ورحلت الفنانة سهير البابلي، بعظ صراع مع المرض، بحسب تصريحات نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، الذي أعرب عن حزنه لوفاة الفنانة الكبيرة، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»: «كانت هرم من أهرامات مصر ووهبت الفن لخدمة قضايا مجتمعها وكانت على تواصل دايما مع نقابة المهن التمثيلية».

ودخلت ابنة الفنانة الراحلة، نيفين الناقوري، في حالة من الانهيار، خلال توديع جثمان والدتها، التي كانت حريصة على قراءة القرآن، وسط مجموعة من أفراد عائلتها وصديقتها.

مرض سهير البابلي ودخولها المستشفى

وكانت سهير البابلي، تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه علي الرئة وحدوث جلطة.

ودخلت الفنانة سهير البابلي، إلى المستشفى بداية نوفمبر الحالي، بعد تدهور حالتها الصحية، حيث دخلت في غيبوبة، وعانت من ضعف في عضلة القلب وجلطة في الرئة.

نطقت الشهادة 3 مرات قبل وفاتها

وكشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة سهير البابلي، عن أنّ الفنانة الراحلة نطقت الشهادة 3 مرات قبل أن تفيض روحها إلى بارئها، مساء أول أمس.

وقدمت الفنانة الراحلة مجموعة كبيرة من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما والمسرح المصري، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التلفزيونية، من بينها «بكيزة وزغلول».