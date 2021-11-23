حلا شيحة لـ«الوطن» عن سهير البابلي: فنانة صاحبة رسالة هادفة ومحبة لوطنها

حرصت حلا شيحة، على التواجد في مقدمة الحضور بعزاء الراحلة سهير البابلي المقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر.

حلا شيحة: الجميع يشعر بالحزن على فراق سهير البابلي

وقالت حلا شيحة، في تصريح لـ«الوطن» إنها من المحبين للراحلة سهير البابلي، وأنها ستترك فراغًا كبيرًا، مضيفة بقولها إنها كانت محبة لفنها ووطنها والحب معكوس لدى الجميع وأن الجميع يشعر بالحزن على فراقها.

يذكرأنّ صلاة الجنازة على الراحلة سهير البابلي، قد شهدت حضور من نجوم الفن، وأبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد سلامة، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم.

وتوفيت الفنانة سهير البابلي مساء أول أمس الأحد بعد صراع مع المرض، حيث عانت منذ 20 يومًا من أزمة سكر نقلت على إثرها إلى المستشفى، وأُصيبت بتوقف في عضلة القلب وجلطة على الرئة، ودخلت إلى العناية المركزة، وبعد تدهور حالتها الصحية دخلت في غيبوبة، حتى رحلت أول أمس عن عالمنا عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكانت آخر الأعمال التي شاركت فيها الراحلة، مسلسل «قلب حبيبة» الذي عرض عام 2005، وجسّدت خلاله دور «حبيبة»، الأرملة التي توفي زوجها، وترك لها ولدين هما «مواس» الذي يدير مصنع والده، و«مصطفى» الطالب في كلية الزراعة، وترك بين يدها ثروة تبلغ 50 فدانا ومصنع للطوب، وعمارتين في أسيوط، وتتفرق مسارات الحياة بين الولدين وتختلف طموحاتها، وتبدأ معاناة الأم معهما، ويحتار قلبها مع نجليها.