3 فيديوهات مخلة بين مدير وموظفة: الأخيرة تتهم.. والأول: كله بالتراضي

3 فيديوهات مخلة جمعت مدير شركة توريدات في الهرم، بموظفة بذات الشركة، وظلت علاقتهما الغرامية مستمرة واستثمرت الموظفة علاقتها بمديرها وحصلت منه على 25 ألف جنيه.

وخلال تلك العلاقة اكتشف مديرها في العمل، أن صديقته تربطها علاقة بشاب آخر، ما جعله يستشيط غضبًا وأدى ذلك إلى تدهور العلاقة بينهما، وطالبها برد المبلغ المالي التي حصلت عليه، وإلا سيكون مصيرها الفضيحة بالفيديوهات المخلة التي تجمعها به.

علاقة بالتراضي بين مدير الشركة والموظفة

احتدم النقاش بين مدير الشركة والموظفة التي رفضت التجاوب لطلب مديرها برد مبلغ 25 ألف جنيه حصلت عليه خلالها علاقتها به، بينما ظل هو يلوح بلغة التهديد وابتزازها بالفيديوهات المخلة والتهديد بتسريبها على مواقع إباحية بعد أن يُخفي صورته من الفيديوهات.

لم تجد الفتاة سبيًلا سوى اللجوء إلى قسم شرطة الهرم، وحررت محضرًا بالواقعة اتهمت فيه مديرها في العمل بابتزازها بفيديوهات مخلة، تمكّن من تصويرها خلسة خلال علاقة جمعتهما معًا.

فيديوهات مخلة و25 ألف جنيه

«كله بالتراضي وكانت عارفة كمان بتصوير الفيديو واتفرجت عليه».. بتلك الكلمات برر مدير شركة التوريدات في الهرم، واقعة ابتزاز موظفة بفيديوهات جنسية مخلة، مؤكدًا أنها طلبت منه مبلغ مالي، وقام بتحويل 25 ألف جنيه لها عن طريق شيكات بنكية.

وقال إنه اكتشف علاقة غرامية تربطها بشاب آخر، فطلب منها أن تقطع علاقتها به فرفضت، عندها طلب منها أن ترد إليه مبلغ 25 ألف جنيه فرفضت أيضًا، وأنه بدأ في تهديدها بالفيديوهات انتقامًا منها.

تهمة الابتزاز

أحال اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة مدير شركة التوريدات والموظفة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في تلك التهم المتبادلة بينهما، بعد أن تقدمت الفتاة ببلاغٍ اتهمت فيه مدير الشركة بالابتزاز، وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأن العلاقة كانت بالتراضي وليست بالإكراه، ولا تزال الواقعة قيد تحقيقات النيابة العامة ولم تصدر عنها أي قرارات حتى الآن.