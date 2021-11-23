السيسي: علينا تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا بشكل كامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة الكوميسا التي عقدت، اليوم، في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية، خرجت بنتائج ملموسة تمثلت في إطلاق استراتجية الكوميسا متوسطة المدى 2021 – 2025، والتي جاءت كدليل على وجود رؤية واضحة ومدروسة من جانب الدول الأعضاء، لتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

إطلاق استراتجية الكوميسا متوسطة المدى 2021 – 2025

وأضاف «السيسي»، في كلمة له في أعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، التي يترأسها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبثتها قناة «Extra News» الفضائية، أنه اتصالا بذلك فقد أصبح لزامًا علينا أن نقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تمكنا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا بشكل كامل في جميع الدول الأعضاء، وهي الغاية التي ببلوغها ستتحول التجارة البينية إلى محرك أساسي يرفع من معدل الإنتاج، ويعزز التكامل الانتاجي والصناعي بين الدول الأعضاء بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ويضمن لشعوبنا الرفاهية والحياة الكريمة.