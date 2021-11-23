رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للفن: قوة مصر الناعمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دعم الدولة المصرية للفن، مشيرا إلى أن الفنانين أحد أهم عناصر القوى الناعمة لمصر.

رئيس الوزراء يصافح الفنانين

وحرص رئيس الوزراء على مصافحة عدد من الفنانين الذين حضروا احتفالية افتتاح مبنى المعهد العالي للسينما الجديد، بالقرب من مقر محافظة الجيزة.

وقدم عدد من الفنانين أنفسهم إلى رئيس الوزراء، ليرد عليهم: «أغنياء عن التعريف.. أهلاً بحضراتكم، إحنا اتمتعنا بفن حضراتكم جميعاً سواء ممثلين أو مخرجين».

محمود حميدة وليلى علوي أبرز الحضور

وحضر الاحتفالية من الفنانين، عدد كبير من النجوم، من بينهم: محمود حميدة، وليلى طاهر، ومحمد فاضل، وفردوس عبد الحميد، وحسين فهمي، وليلى علوي، وخالد جلال، وعدد من الفنانين، وأساتذة المعهد العالي للسينما.