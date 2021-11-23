مدبولي: ندرس استضافة أول دورة لمعرض التجارة البينية لدول «الكوميسا»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على بيئة الأعمال الدولية والإقليمية، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون المشترك بين الدول، مشيرًا إلى أن المجلس الوزراي لـ«الكوميسا»، توصل إلى العديد من التوصيات المهمة لتخفيف وتيرة الجائحة، معربًا عن أمله في أن يجرى تنفيذها سريعًا.

عقد منتدى استثماري لعرض الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء

وأضاف «مدبولي»، في كلمة في أعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبثتها قناة «Extra News» الفضائية، أن عقد منتدى استثماري لعرض الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء، يمثل فرصة مهمة لجذب وتشجيع حركة الاستثمار داخل الإقليم.

وطلب رئيس الوزراء المصري، من الأمانة العامة ووكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، العمل على ذلك وفقا للتوقيت الزمني المتفق عليه في المجلس الوزراء، مشيرا إلى أن العمل على التكامل الصناعي الإقليمي، من خلال المبادرة التي قدمتها مصر، سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز التكامل الإقليمي والقاري، ومصر ترحب بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء، لتنفيذ هذه المبادرة والاستفادة منها لإعادة تشكيل سلاسل القيمة الإقليمية واستغلال الموارد المتاحة لدى دول التجمع.

وأشار إلى أن قرار المجلس الوزاري لإقامة معرض للتجارة البينية خطوة مهمة لتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء، وتعمل مصر على دراسة استضافتها للدورة الأولى من هذا المعرض، خلال النصف الثاني من عام 2022، إيمانا بأهمية تعزيز حركة التجارة البينية بين الدول.