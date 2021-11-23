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مدبولي يدعو للتعاون الصحي بين دول الكوميسا لمواجهة جائحة كورونا

كتب:

شريف سليمان
04:41 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك قطاعات تضررت بشدة من جائحة كورونا، خاصة القطاع السياحي، الذي تتميز به كل دول الـ«كوميسا» بصفة عامة، وهو ما يتطلب قيام جميع الدول الأعضاء بوضع خطة لإنعاشه، من خلال إعادة تفعيل لجنة السياحة والحياة البحرية بالـ«كوميسا»، ودعوة اللجنة إلى الانعقاد في أقرب وقت.

مدبولي يشدد على ضرورة التعاون بين وزراء الصحة بدول الـ«كوميسا»

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع دول الكوميسا، بحضور الرئيس السيسي، أن التعاون في القطاع الصحي يستلزم الإسراع في وتيرة التعاون بين وزراء الصحة في كل الدول الأعضاء، وبالتالي نأمل أن تتم دعوة وزراء الصحة للانعقاد لوضع خطة عملية عاجلة، للحد من تأثيرات الجائحة على صحة المواطنين.

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