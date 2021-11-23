الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة في الكويت

أصدر الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، أمرًا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء بالكويت، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وبذلك يصبح الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لوزراء الكويت، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تكليفه من قبل ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالكويت

وجاء تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء بالكويت، عقب استقالة الحكومة الكويتية، كما فوض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.

أمير الكويت يوافق على استقالة الحكومة

وعقب موافقة أمير الكويت على استقالة الحكومة، أمر بأن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة، إذ ذكرت وكالة الأنباء الكويتية في منتصف شهر نوفمبر الجاري، أنّ الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح قد قبل استقالة الحكومة، وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وقدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة حكومته في 8 نوفمبر.

الحكومة الكويتية تستقيل للمرة الأولى

ويذكر أنّ أعضاء الحكومة الكويتية قد قدموا استقالتهم للمرة الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي، جاء ذلك بعد إعلان 38 نائبًا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء.

استقالة الوزراء الكويتيين للمرة الثانية

وعقب الاستقالة الأولى كلف أمير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة بدأت في مباشرة مهامها بحلول مارس، إلاّ أنّها بعد أشهر قليلة من العمل استقالت للمرة الثانية.

ويشار إلى أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد تم تكليفه بتشكيل الحكومة الكويتية للمرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي.