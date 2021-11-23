غرفة الجيزة التجارية: لا يوجد جشع بين التجار «عندهم حنية على المواطن»

قال محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، إن «التجار بقى عندهم حنية على المواطن وهم في الأصل مواطنين، ولا يوجد أي جشع بين التجار»، موضحًا أن المشروعات القومية التي نفذها الرئيس، أدت إلى وفرة كبيرة في المنتجات، وبالتالي أسعار المنتجات، انخفضت «كتير»، ولكن المواطن لا يشعر بها لأن نقلها من المنتج إلى المستهلك يرفع سعرها، مشيرًا إلى أن الرئيس لديه رؤية مستقبلية كبيرة، لافتًا إلى أنهم يعملون مع محافظة الجيزة لفتح منافذ جديدة لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

نسبة الفاقد في الخضروات والفاكهة

أما حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، فقال في اللقاء نفسه، إن نسبة الفاقد في نقل الخضروات والفاكهة تصل إلى 40%، يتحملها المواطن والتاجر معًا، مشددًا على أن حلقات التداول الكثيرة ومصاريف النقل والشحن، أحد أسباب ارتفاع الأسعار، ولذلك وفرت الدولة العديد من المنافذ مثل النيل للأهرام، ومنافذ القوات المسلحة والشرطة، ويجب على المواطنين اللجوء لهذه المنافذ عند وجود نقص في المنتج أو ارتفاع أسعارها، موضحًا أن الأسعار في انخفاض ملحوظ في بعض السلع، وتحديدًا الطماطم والبصل والباذنجان، والفاصوليا، والبسلة، والموالح مثل البرتقال واليوسفي.

أهمية التوجه إلى التصنيع الزراعي

وأضاف «النجيب»، أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات تشمل الإنتاج والاستهلاك، ويجب أن تكون هناك آلية لإنشاء أسواق نموذجية في الأحياء الراقية والشعبية، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنشأ العديد من المشروعات القومية الزراعية، التي ساهمت في استقرار الأسعار، خاصة في ظل أزمة ارتفاع أسعار عالمية، وهذه المشاريع صمام أمان للمصريين، وهناك فائض وزيادة في الفاكهة والمنتجات الزراعية، ومصر هي الأولى في تصدير البرتقال والفراولة عالميًا، وأكبر منتج تمور على مستوى العالم.

وشدد على أهمية التصنيع الزراعي لخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وهذا هو قاطرة التنمية لعمل اتزان في الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحديث كل البنية التحتية حاليًا ويجب أن تتوجه إلى التصنيع الزراعي.