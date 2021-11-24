توجيهات للمدارس قبل تدريب طلبة التعليم والتدريب المزدوج

وجَّهت عدد من المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بالتنبيه على مديري المدارس ووكيل شؤون الطلبة بالمدارس بمراجعة ملفات طلبة التعليم والتدريب المزدوج، قبل خروج الطالب إلى المنشآت التدريبية.

«التعليم» توجه بالتأكد من وجود عقد التدريب في ملف الطالب قبل التدريب

وطالب المديريات التعليمية، في خطابها للإدارات التعليمية، بالتأكد أن يكون الطالب حاصلا على الإعدادية في نفس ذات العام 2020-2021، وجود عقد التدريب في ملف الطالب، وجود بوليصة التأمين على الطالب، مؤكدة ضرورة التأكد من وجود هذه الأوراق في ملف الطلاب قبل بدء التدريب وخروجه إلى المنشآت التعليمية.

موانع ترشح رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير

أعلنت وزارة التربية والتعليم،، فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بنوعايتها المختلفة «تجاري - فندقي - زراعي - صناعي» للعام الدراسي 2021/2022.

وحددت الوزارة موانع ترشح رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022، في التالي:

- الحرمان من أعمال الامتحانات

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محالا إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.

-ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

- ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابه حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.

درجات القرابة الدرجة الأولى: الأب والأم عند وجود أبناء لهما في هذه المرحلة، والزوج والزوجة.

الدرجة الثانية: الأخ والأخت، والأحفاد بالنسبة للجد والجدة.

الدرجة الثالثة: العم والعمة، الخال والخالة، أبناء الأخ والأخت، وأبناء الأحفاد.

الدرجة الرابعة: أبناء الأخ والأخت، أبناء العم والعمة، أبناء الخال والخالة.