«التعليم» تعلن شروط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بنوعايتها المختلفة «تجاري - فندقي - زراعي - صناعي» للعام الدراسي 2021/2022.

وقالت وزارة التعليم، إن التقديم عن طريق طباعة استمارة الترشح، واعتمادها، وإرفاق صحفية أحوال وصورة بطاقة الرقم القومي، وتقديمهم إلى مديريات التربية والتعليم، من اليوم وحتى 28 نوفمبر الجاري.

شروط التقدم لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التعليم، الشروط الخاصة بالترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية، كالتالي:

-الحصول على مؤهل عال بالنسية لرئيس اللجنة وبفضل ذلك بالنسبة للوكيل.

- أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني.

- أن يشغلوا دون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة، الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائلف المعلمين «معلم أول أصلي».

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2011 بشأن الخدمة المدنية، وتقدير للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته في تقوير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدي لجان الإدارة ولجان نظام والمراقبة رئيس قسم حجرة أو وكيل حجرة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة، وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب.

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة، والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى 3 سنوات في رئاسة اللجنة، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى 3 سنوات وكيلاً في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً.

- ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح، وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.