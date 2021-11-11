مذكرة لتمكين طلاب وخريجي التعليم الفني من الانتقال لسوق العمل في أسوان

وقّعت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل «مكون التوظيف» في أسوان، مذكرة تفاهم مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بالمحافظة، لتمكين طلاب وخريجي التعليم الفني من الانتقال لسوق العمل، من خلال التعرف على احتياجات سوق العمل، وإكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.

وقع مذكرة التفاهم، ياسين مصطفى محمد، مسؤول التوظيف في الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، وعماد رزق زكي، عن المدرسة الثانوية الفندقية نظام الخمس سنوات، وعادل فوزي جادو، وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.

تنمية مهارات الخريجين

وقال جادو، إنّ مذكرة التفاهم تقضي بأن يكون مكون التوظيف يعمل على تنمية مهارات خريجي المدارس الثانوية الفنية ورفع كفاءة المرشحين والمرشحات وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل، إضافة إلى العمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائق.

وتلتزم الوحدة الفرعية بموجب مذكرة التفاهم، أن تقدم المساعدة في توفير الباحثين عن العمل للوظائف المتاحة لدى النقابة العامة للسياحة والفنادق، كما تعمل على تأهيل الباحثين لبناء قدراتهم وفقا لمواصفات الموظف الجيد وأخلاقيات العمل، مع متابعة الشباب بعد استلامهم للعمل للتحقق من تأقلمها مع بيئة العمل وفقا مهاراتهم وخبراتهم.

ربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل

وأوضح وكيل النقابة بأسوان أنّ مذكرة التفاهم تأتي في إطار قرار وزير التربية والتعليم بإنشاء الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل لتمكين طلاب وخريجي التعليم الفني من الانتقال إلى سوق العمل، من خلال مساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة لحياتهم العملية، مبنية على معلومات دقيقة لربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل، ومن ثم التعرف على احتياجات سوق العمل وإكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.