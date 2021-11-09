«التعليم» تبدأ استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية 2022

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لـ امتحانات الدبلومات الفنية بنوعايتها المختلفة (تجاري- فندقي- زراعي - صناعي)، للعام الدراسي 2021-2022.

استيفاء بيانات المرشحين لأعمال الامتحانات علي موقع الوزارة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، إنَّه تمّ استيفاء المرشحين للعمل كروساء للجـان السير والمراقبين الأوائل لامتحان الدبلومات الفنية بجميع بيانات استمارة المانع واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من مديرية التربية التعليم أو الإدارة التعليمية التابع لها وكذلك صحيفة الاحوال من موقع الوزارة والبوابة الالكترونية وفقا للضوابط.

ضوابط المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وحددت وزارة التعليم الضوابط للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 وهي كالتالي:-

- لا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للديلومات الفنية .

- ألا يكون مرشحًا للعمل في مركز توزيع الأسئلة

- أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية (موجـه عـام - موجـه أل موجـه - مدير إدارة مدير مرحلة- مدير مدرسة -كبير معلمين - معلم خبير- معلم أول - رئيس قسم وكيل أ- وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم)

- التنبيه على جميع من يصلح للترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختياريًا بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح ويتم مراعاة الآتي

- يحرر جميع المرشحين إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال، ثم توفد المديرية مندوب من هذه المواقع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني.

إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة للشئون القانونية

- تتمّ الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة المواقع دون أسباب إلى الشئون القانونية وعلى مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط والا سيتم إحالة مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين على الشؤون القانونية.

- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الأحوال، مع استيفاء استمارات المواقع وصحيفة الأحوال وتجميعها بالمديرية وإرسالها إلى لجنة الإدارة المركزية خلال شهر ديسمبر 2021.

- تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة نصف العام