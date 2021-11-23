صحة أسيوط تفتتح أول وحدة لطب الجنين بمستشفى الإيمان العام

افتتحت «صحة أسيوط» أول وحدة وحدة لطب الجنين وذلك بمستشفى الإيمان العام، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير رعاية صحية متكاملة، وتقديم كل الخدمات الطبية لجميع المترددين على المنشآت الصحية.

أهداف وحدة طب الجنين

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن أهداف وحدة طب الجنين تتمثل في متابعة حالات الحمل الخطر والتعامل معها، وتوقع حدوث المضاعفات مثل تسمم الحمل والسكري، واكتشاف ومتابعة أي تشوهات بالأجنة مع إمكانية التدخل لأخذ عينات للتشخيص والمتابعة، بالإضافة إلى استحداث نواة لكل جنين بمديرية الصحة بأسيوط عن طريق تدريب فريق من المستشفى على استخدام تقنيات وطرق التعامل والتشخيص لحالات تشوه الأجنة، وتنظيم أيام علمية بالتعاون مع جامعة أسيوط، لتدريب كوادر على مستوى المحافظة.

استخدام الجهاز بالوحدة لاكتشاف العيوب الخلقية في رحم السيدات

وأشار دكتور محمد جمال، مدير مستشفى الإيمان العام، إلى أنه تم عمل أول يوم علمي في شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لإنشاء الوحدة، بقاعة المحاضرات بالمستشفى، مؤكدا أنه من الممكن استخدام الجهاز بالوحدة لاكتشاف العيوب الخلقية في رحم السيدات مثل الرحم ذو القرنين، مع إمكانية حقن مواد لاكتشاف وتصوير تجويف الرحم، لاكتشاف وتشخيص حالات العقم الأولى والنزيف المهبلي.

الفحص بمبلغ رمزي بالمقارنة بأسعار القطاع الخاص

وفى سياق متصل، أكد دكتور وليد مازن، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام، أنه يتم عمل الفحص بمبلغ رمزي، بالمقارنة بأسعار القطاع الخاص، لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لجميع المرضى.

وأضاف أنه يتم حاليا حجز عدد خمس حالات أسبوعيا للمتابعة مع إمكانية التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط لاحقا لاستيعاب عدد أكبر من الحالات، لحين تدريب كوادر بالمستشفى.