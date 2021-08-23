صحة أسيوط تتأهب لموجة كورونا الرابعة بـ250 فرقة متنقلة للتطعيم باللقاح

أكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط إستعدادات المحافظة للموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط إنه تم توفير 250 فرقة متنقلة لتطعيم المواطنين في كافة المصالح الحكومية والخاصة بالإضافة الي 13 مركزا ثابتا و 3 مراكز تطعيم دولي.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم، إلى تنظيم قوافل وشوادر في الميادين والمواقف لتطعيم المواطنين ومشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات والأسر بكافة قري ونجوع أسيوط للحصول علي اللقاح، لافتا إلى أن المديرية ستخصص فرق متنقلة بجميع الأماكن لزيادة معدل التطعيم باللقاح.

التطعيم بلقاح كورونا شرط للقبول السكن بالمدينة الجامعية

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن التطعيم باللقاح شرط أساسي لقبول السكن بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها، والتي تنظم معايير قبول الطلاب المغتربين الراغبين في السكن بالمدينة من الطلبة والطالبات.

حملة «اطعم واطمن»

ومن جانبه أطلق محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حملة «اطعم واطمن»، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، عقب توفير اللقاح بأكثر من 13 مركزا طبيا تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم بالاضافة الى نشر 250 فرقة متنقلة لاستهداف اماكن التجمعات والمصالح الحكومية والعامة والمواقف والشركات ودور العبادة وغيرها.