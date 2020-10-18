لأول مرة بجامعات الصعيد.. دبلومة معتمدة في "طب الجنين" بأسيوط

بدأت في كلية الطب بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات أول دبلومة مهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، في تخصص "طب الجنين"، تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور طارق الجمال.

افتتح فعاليات الدبلومة المهنية الأولى من نوعها، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد المنشاوي، وبحضور الدكتور طارق الحسيني، رئيس قسم النساء والتوليد ومدير مستشفى صحة المرأة، والدكتور حسن صلاح، الأستاذ المتفرغ بقسم أمراض النساء، وبمشاركة الأطباء المتدربين من داخل و خارج جامعة أسيوط.

في بداية الفعاليات، قدم الدكتور "المنشاوي" التهنئة للأطباء المتدربين، مشيداً بالأنشطة الطبية الدائمة لمستشفى صحة المرأة ووحداتها المتخصصة، وما تقدمه من خدمات طبية وبحثية للباحثين والمتدربين من أبنائها الأطباء، من خلال عقدها عدد من الدورات التدريبية والعملية والتطبيقية، بما يسهم في تطوير الخدمة الطبية والتعليمية.

وأكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تعظيم الاستفادة من تلك الدبلومات المهنية الطبية المتخصصة، والتي تسهم بشكل كبير في إعداد كوادر طبية متميزة في تخصص "طب الجنين"، ومواكبة كل ما هو جديد في القطاع الطبي، مشيداَ بالجهد المبذول في إعداد وتجهيز قاعات التدريب وإمدادها بأحدث الأجهزة الطبية، وبما يضمن جودة وعرض المحتوى بطرق عملية سليمة.

وأشار الدكتور حسن صلاح، أستاذ أمراض النساء، إلى نجاح كلية الطب في تنظيم أول دبلومة مهنية لطب الجنين معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات على مستوى جامعات الصعيد، والتي تمتد فعاليتها على مدار 6 أشهر، بمشاركة 10 أطباء متدربين من قسم النساء والتوليد بالجامعة، و10 أطباء متدربين من خارج الجامعة.

وتتضمن الدبلومة عدداً من المحاضرات النظرية والعلمية والتدريب العملي، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة تخصص دقيق معتمدة من إدارة الجامعة، والتي تؤهله للعمل إخصائي في تخصص "طب الجنين".