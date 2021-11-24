«أسامة» في دعوى نشوز: مبتخلفش وخبت عليا قبل الجواز

بعد وفاة زوجته قرر «أسامة» الاستقرار وعدم التفكير في الزواج مرة أخرى، وأن يعيش لتربية ابنته، لكن مع ضغط أهله المتواصل قرر أن يفكر في الأمر، حتى تعرف على زوجته الثانية عن طريق أصدقائه وعرف منها بأنها مطلقة، ومن هنا قرر التقدم لخطبتها، لكنها أخفت عنه عدم قدرتها على الإنجاب قبل الزواج، لذلك لجأ لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز حملت رقم 281 لسنة 2021.

الزوجة كذبت عليه

وقال الزوج في دعواه، أمام محكمة الأسرة إن زوجته أوهمته بأن سبب طلاقها الأول كان اكتشافها علاقاته النسائية المتعددة، وأنها لم تقبل ذلك فقررت الانفصال وتنازلت عن كل شيء، وبعدها اتفقا على الزواج، وطلبت منه تجديد كل عفش وأجهزة الشقة حتى يرضيها، ونفذ كل طلباتها، وأقام حفل زفاف بناءً على رغبتها.

لا تريد رعاية ابنته

وأضاف أنه اعتقد أن بزواجه مرة أخرى سيكون أكثر استقراراً، وأنه وجد أما ثانية لابنته لترعاها في غيابه وتهتم بها وتدللها، لكن تفاجأ بعد الزوج بعدم رغبة زوجته بتواجد ابنته معها في المنزل، فظن لأنها ما زالت عروسا، وتريد أن تقضي شهر العسل براحة وهنا، فأخد البنت لبيت جدتها وبعد فترة عادت واكتشفت أنها لا تريد الاعتناء بالطفلة.

الزوجة غير قادرة على الإنجاب

وتابع الزوج حديثه للقاضي: «اتخطبنا 6 شهور تقريبا، وكان معندهاش مانع أن بنتنا تعيش معانا، وبعد الجوار تتبدل حالها ومبقتش بتحبها أو متقبلها، وحصلت بنا مشاكل كتير وخلافات علشان رافضة تتحمل مسؤولية بنتي، فطلبت منى أن أخليها تعيش مع جدتها ونجيبها تعقد معانا يومين الإجازة بس، وقالت لي أنها مش، مستعدة تسيب حياتها علشان تربي بنتي، وكل فترة أسألها عن أسباب تأخير الحمل، ومكنتش بترد بأي إجابة واضحة، وبعد سنتين صارحتنى بأن عندها مشكلة فى الإنجاب وأن رحمها رحم طفولى، ومينفعش تخلف».

الزوج كشف خداعها

وأشار الزوج إلى أنه اعتقد أنها علمت بعد زواجها منه، ولكن بعد شهور علم بالصدفة أنه هذا كان السبب في طلاقها الأول، وأنها أخفت عليه لتتم الزيجة، فطلب منها الذهاب لمنزل والديها.

وأنهى أسامة دعواه أمام القاضى، بأنه قرر اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري دعوى نشوز طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته الشرعية، وذلك لإخفائها عنه عدم قدرتها على الإنجاب قبل الزواج، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.