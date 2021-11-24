سيارات كهربائية وقطارات بالهيدروجين: خطة أوروبا لخفض الانبعاثات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «سيارات كهربائية وقطارات بالهيدروجين.. خطة أوروبية لخفض الانبعاثات»، وتعتبر مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة حقيقة واقعة وتتزايد في الأسواق الرئيسية بما في ذلك الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية إلى 3 ملايين سيارة في العام الماضي بنسبة 4.6% من إجمالي المبيعات.

خطة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر

ويتوجه السوق العالمي الآن نحو السيارات الكهربائية تماشيا مع خطة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وهذا لن يتحقق إلا من خلال السيارات الكهربائية التي ستصبح الوحيدة التي تسير في الطرق الأوروبية.

تعتبر هولندا من أكثر الدول الأوروبية المتقدمة في السيارات الكهربائية

وفي أوروبا بلغت حصتها السوقية 10% ووفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية يمكن أن تصل حصتها في السوق العالمية إلى ما بين 10% و19% في عام 2025، وتعتبر هولندا من أكثر الدول الأوروبية المتقدمة في السيارات الكهربائية، خاصة في عدد محطات شحن السيارات والدراجات الكهربائية، حيث أن واحدة من كل 5 سيارات جديدة تقريبا هي كهربائية بالكامل في هولندا التي تشجع على اعتماد وسيلة النقل المستدامة من خلال علاوات ومزايا ضريبية.

خلال 15 عاما سيصبح الوقود مصنعا بشكل كامل من مصادر طاقة متجددة

أما بالنسبة للقطارات، فقالت إحدى الصحف الإسبانية إن القطارات الأوروبية ستعمل بشكل كامل على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وخلال 15 عاما سيصبح الوقود مصنعا بشكل كامل من مصادر طاقة متجددة.