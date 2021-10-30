دراسة: تكلفة صيانة السيارات الكهربائية تنخفض كلما زادت مدة الامتلاك

نشرت شركة التحليلات «We Predict» المعنية بشؤون السيارات تقريرا في أغسطس الماضي 2021 عن صيانة السيارات الكهربائية، موضحة أنها تكلف أكثر من صيانة مثيلاتها التي تعمل بالبنزين أو الديزل، إلا أن دراسة جديدة للشركة أثبتت العكس، وأن الأمر يتوقف على طول مدة الامتلاك.

وكانت الشركة أوضحت، في تقرير أغسطس الماضي، أن صيانة السيارات الكهربائية تكلف أكثر من صيانة السيارات البنزين بواقع 2.3 مرة في أول ثلاثة أشهر من الامتلاك، ولكنها تناقصت بعد عام من ملكية السيارة، إلى أنها أصبحت أغلى بمقدار 1.6 مرة في صيانتها مقارنة بنظيراتها من السيارات البنزين.

وقالت الشركة إن السبب قد يرجع إلى أن السيارات الكهربائية مشكلاتها جديدة على الفنيين والمهندسين.

أما الآن فأعلنت نفس الشركة دراسة جديدة عن صيانة السيارات الكهربائية بعد تجربة امتلاك 3 سنوات صادرة من Deepview وقالت الدراسة إن تكلفة صيانة السيارات الكهربائية تنخفض بنسبة 30% عن السيارات البنزين بعد امتلاك 3 سنوات بحسب الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن الأموال التي تُنفق على السيارات الكهربائية من قبل المصنعين والملاك تنخفض بعد 3 سنوات من الامتلاك على الطرق والإصلاحات والصيانة والخدمة والحملات والتشخيصات وتحديثات البرامج وعمليات الاستدعاء والضمان على الخيارات المثبتة في المصنع.

ويقول جيمس ديفيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة We Predict: «تشير البيانات إلى ما كان يأمل الكثيرون أن يكون صحيحًا»، موضحا أنه في حين أن تكاليف خدمة المركبات الكهربائية أعلى من نظيراتها من الديزل والبنزين في وقت مبكر من الملكية، تنخفض تكاليف الخدمة التراكمية للمركبات الكهربائية بمرور الوقت إلى 30% أقل من المركبات التي تعمل بالبنزين في ثلاث سنوات على الطريق - ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف الصيانة.

في ثلاثة أشهر في الخدمة، يبلغ متوسط ​​تكاليف الخدمة للمركبات الكهربائية 123 دولارًا؛ متوسط ​​سيارات البنزين 53 دولارًا.(المركبات الكهربائية أكثر بنسبة 132%)

في عام واحد في الخدمة، يبلغ متوسط ​​تكلفة المركبات الكهربائية 306 دولارات أمريكية من تكاليف الخدمة لكل مركبة؛ متوسط ​​مركبات البنزين 189 دولارًا، (المركبات الكهربائية أكثر بنسبة 62%).

في 36 شهرًا على الطريق، تبلغ تكلفة خدمة المركبات الكهربائية في المتوسط ​​514 دولارًا أمريكيًا، سيارات البنزين في المتوسط 749 دولارًا، (المركبات الكهربائية أقل بنسبة 31%).