التحالف العربي يبدأ تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم، بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

العملية تستهدف مواقع سرية للطائات المسيرة

وأوضح التحالف في بيان عنه، أنّ العملية في صنعاء، استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة، لافتا إلى أنّ المليشيات استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيّرة.

وتابع التحالف: «اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية»، وذلك وفقا لقناة «الإخبارية السعودية».

الغارات استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة

وكان التحالف طالب المدنيين، بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أنّ العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن التحالف في وقت سابق، وصول دعم لوجستي وتعزيزات إلى جبهة مأرب، فيما تكبّدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة على أكثر من جبهة.