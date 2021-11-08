وصول أول مبعوث أممي إلى اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015

وصل المبعوث الأممي، هانز جروندبرج، إلى اليمن، اليوم الاثنين، وذلك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، وتوجه «هانز» إلى مدينة تعز الواقعة جنوب غربي البلاد التي يحاصرها الحوثيون منذ بدء الحرب.

المبعوث الأممي يعقد لقاءات مع قيادات السلطة المحلية

وأفاد مصدر بالسلطة المحلية في محافظة تعز، أن المبعوث الأممي هانز جروندبرج وصل إلى مركز المحافظة مدينة تعز قادماً من العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي عقد في مقر المحافظة بوسط مدينة تعز لقاءات مع قيادة السلطة المحلية بحضور المحافظ نبيل شمسان، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

الاطلاع على تطورات الأوضاع في اليمن

وأوضح المصدر أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل العمل على حل الوضع الإنساني والاقتصادي المتفاقم في مدينة تعز، ويشار إلى أنّه من المقرر أن يقوم المبعوث الأممي بزيارة ميدانية للاطلاع على الوضع الإنساني والصحي في المدينة.

التحالف العربي يدمر زورقا لميليشيا الحوثي

وفي سياق متصل، دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، زورقاً مفخخاً قبالة ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك، وأكد التحالف في بيان له «استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة»، لافتا إلى ما وصفه بـ«السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر» وذلك وفقاً لما ورد في وكالة الأنباء السعودية واس.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة، فيما تسعى قوات التحالف إلى منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.