«التعليم»: لن نُعلن درجات طلاب رابعة ابتدائي بعد اختبار ديسمبر

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه لا يحق لمعلمي المواد في الصف الرابع الابتدائي، إعلان نتائج تصحيح اختبار شهر ديسمبر المقبل، أمام الطلاب، أو أن تقوم المدارس بإعلانها، لأن ذلك يخالف القرار الوزاري الخاص بالصف الرابع الابتدائي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة اختبار شهر ديسمبر، سيتم الاحتفاظ بها داخل المدارس، لأنها ليست نتيجة امتحان نصف العام، ولا آخر العام، بل مجرد استكشاف لتقييم الطالب على مستوى المهارات والفكر والفهم، وليس لأن تعلن بشكل رسمي على أنها انعكاس لمستوى الطالب في هذه السنة.

تقييم الطالب سيظهر له في نهاية العام فقط

ولفت المصدر إلى أن نتائج الاختبارات الشهرية، ونصف العام وآخر العام، لن تكون بالدرجات من الأساس، وبالتالي فإنه سيتم التشديد على المعلمين ومدراء المدارس عدم الإعلان عن نتيجة الاختبار الشهري، لأن ذلك ضد فلسفة التغيير والتطوير القائمة على الاهتمام بالتحصيل العلمي والفهم وقياس نواتج التعلم، لا التركيز على الدرجات فقط، هذه المفاهيم نحتاج إلى تغييرها تماما في نظام التعليم المطور، وستكون النتيجة مجمعة في نهاية العام الدراسي، لامتحانات الشهور ونصف العام وآخر العام، وفي صورة ألوان وليس درجات.

آليات امتحانات رابعة ابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات امتحانات الصف الرابع الإبتدائي وهي كالتالي:-

- عقد امتحانات رابعة ابتدائي يوم 5 ديسمبر المقبل.

- يشمل الامتحانات كل ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021.

- الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية.

- لكل مدرسة امتحان مختلف.

- بنوك الأسئلة تعدها وزارة التربية والتعليم.

- عدد الأسئلة في كل امتحان 10 أسئلة.

- كل مدرسة تقوم بطباعة عشر أسئلة في كل مادة من خلال بنك الأسئلة.

- تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي «قصيرة متنوعة» تقيس فهم مخرجات التعلم.