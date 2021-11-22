وزير التعليم يحسم الجدل بشأن أسئلة امتحانات رابعة ابتدائي

استبعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن يتم إدراج أسئلة مقالية أو اختيار من متعدد في امتحانات الصف الرابع الابتدائي؛ لأنها لا تناسب الفئة العمرية لهذه المرحلة.

وقال وزير التربية والتعليم، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن أسئلة امتحان رابعة ابتدائي ستكون «قصيرة متنوعة»، والهدف منها قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات.

5 ديسمبر امتحانات رابعة ابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد وجدول امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، المقرر أن تبدأ 5 ديسمبر المقبل، أنّ الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، وفق خطة توزيع المناهج، ويمكن للطالب سؤال المعلم عما جرى تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

امتحانات رابعة ابتدائي على مستوى المدرسة

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنّ الاختبار سيكون على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، لافتة إلى أنّ الأسئلة وضعت من جانب الوزارة، لكنها تختلف من مدرسة لأخرى، وباقي المواد على مستوى المدرسة.

وأوضحت أنّه سيتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة، حيث يمتحن الطالب في المواد الأساسية، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، والعلوم، أنّ عدد الأسئلة في كل امتحان 10 أسئلة قصيرة متنوعة، تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم ، موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية على النحو التالي:

- يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسيكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.