مصرع طفل صعقا بالكهرباء في منزله بأسيوط

لقي طفل مصرعه، إثر إصابته بصعق كهرباء أثناء تواجده داخل منزله بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مستشفى الإيمان العام، بوصول الطفل «علاء عيد سيد» 5 سنوات، مقيم بقرية الفيما دائرة المركز جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أن الوفاة نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

وبانتقال فريق من قوات الشرطة، وسؤال أهل المتوفي، ذكروا أنه حال وجود الطفل بالمنزل فوجئوا بإصابته بصعق كهربائي وتوفي أثناء نقله إلى مستشفى. جار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد الحوادث صعق الأطفال بقرى المحافظة

وشهدت قرى محافظة أسيوط عددًا من حوادث صعق الكهرباء خلال الفترة الماضية، حيث لقي طفل مصرعه في بني شقير التابعة لمركز منفلوط إثر إصابته بصعق كهرباء أثناء تواجده داخل منزله بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي.