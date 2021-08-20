مصرع عامل صعقا بالكهرباء في أسيوط

لقي عامل بإحدى شركات المقاولات مصرعه صعقا، أثناء قيامه بأعمال «نزح جوفي»، بمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، اخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة عامل صعقًا أثناء قيامه بأعمال نزح جوفى لإحدى شركات المقاولات دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «كريم هانى محمد»، 20 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، وذلك إثر إصابته بصعق كهربائى أثناء قيامه بأعمال نزح جوفى تابع للشركة ، تم نقل الجثه الى مشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.