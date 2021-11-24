إضاءة 5 ميادين بالأقصر استعدادًا لـ حفل الكباش العالمي

أعمال تطوير متنوعة ومتعددة شهدتها ميادين محافظة الأقصر، خلال الفترات الأخيرة، استعدادًا للحدث العالمي، وهو افتتاح طريق الكباش العالمي غدًا الخميس الموافق 25 من نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة على كل المستويات السياسية والتنفيذية.

وتعد أبرز تلك الميادين «ميدان المحطة، ميدان برج الساعة، وميدان مرحبا، وميدان نوفوتيل، وميدان شيراتون»، حيث تتوسط الميادين شوارع المحافظة السياحية انتظارًا للحفل العالمي والمُقرر إقامته داخل معبد الأقصر وعلى أول امتداد طريق الكباش أو ما يُسمى طريق المواطن الكبرى.

تغير أرضيات أبو الحجاج برخام وبازلت أسود

وأوضح المهندس أحمد حامد مختار، مدير مشروعات منطقة جنوب الصعيد بالشركة المنفذة لأعمال تطوير ميادين وشوارع محافظة الأقصر، تم البدء في تطوير ميدان أو ساحة أبو الحجاج في شهر أكتوبر 2019، من خلال مسطح يصل لـ 6000 متر باستخدام أرضيات من الرخام التريستا والبازلت الأسود.

وأضاف مختار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال التطوير شملت زراعات للأحواض الموجودة وإحاطة ساحة أبو الحجاج بسور معدني يحمل طابع الهوية البصرية وعمل بوابة مخصصة للتحكم في الدخول والخروج بالساحة.

وأشار مختار، إلى أن أعمال التطوير شملت برجولات خشبية ومقاعد لخدمة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية وعمل إضاءة للبرجولات وأحواض الزرع، كما تم إضافة سلات مهملات للحفاظ على نظافة الساحة.

ميدان مرحبا: وضع برجولات خشبية

وأوضح مختار، أن ميدان مرحبا تم البدء في أعمال التطوير في شهر نوفمبر 2019، وتضمنت أعمال التطوير إضافة أشكال مميزة من الرخام التريستا والجرانيت الأسود الأسواني لزوم وضع برجولات خشبية بها تحمل طابع الهوية البصرية، والربط بينها بممرات من الخرسانة المطبوعة و البازلت وعمل مسطحات خضراء من النجيلة تتخللها أنواع مختلفة من الزراعات، فضلًا عن إحاطة الميدان بسور معدني يحمل طابع الهوية البصرية وعمل بوابات للتحكم في الدخول و الخروج.

ميدان الساحة بـ 4 ساعات بارتفاع 6 متر

وبخصوص الساحة الرومانية، استكمل مختار، أنه تم تطوير الساحة الرومانية بمسطح 3000 متر مسطح باستخدام أرضيات من الرخام التريستا والبازلت الأسود، وإضافة زراعات للأحواض الموجودة وإحاطة الساحة الرومانية بسور معدني يحمل طابع الهوية البصرية وتصميم بوابة مخصصة للتحكم في الدخول و الخروج بالساحة.

وتابع مختار، أنه تم الانتهاء من تطوير ميدان المحطة في شهر أبريل 2021، وضمت أعمال التطوير إنشاء برج الساعة المتميز الذي يبلغ ارتفاعه 6 متر، ويتكون من عدد 4 ساعات في كل جانب من جوانب البرج قطر الواحدة 1 متر و تم عمل لاندسكيب حوله من النجيلة الصناعي و الرخام التريستا وتزيين الأحواض بزرع صناعي وأشكال متنوعة من الزلط الملون.

واختم مختار، حديثه أنه تطوير جزء أمام المحطة بعمل سور معدني يحمل طابع الهوية البصرية وإضافة شرائح من البازلت الأسود و الأحمر لتحديد مكان الدخول والخروج للمشاة للمحطة، وإضافة أيضًا حوض زرع وبردورات لتحديد مسارات الدخول والخروج للسيارات حول الميدان، وتأتي هذه التجهيزات في إطار استعدادات المحافظة السياحية للحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش.