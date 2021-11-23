معبد الكرنك.. أكبر معابد الأقصر ينتظر حفل افتتاح طريق الكباش الخميس

يقع معبد الكرنك في شمال محافظة الأقصر، ويحتوي على أكثر من 12 معبدا، أبرزها معبدي «موت» و«خونسو»، لذا اُطلق عليه علميا «معابد الكرنك». ويشهد المعبد أعمال ترميم مختلفة أجريت خلال الفترة الماضية خاصة في صالة الأعمدة الكبرى.

ويصل معبد الكرنك ومعبد الأقصر في وسط المدينة طريق الكباش، أو طريق المواكب الكبرى، والمقرر افتتاحه يوم الخميس المقبل، 25 من الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من الشخصيات المهمة على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة شخصيات قيادية على جميع المستويات.

صالة الأعمدة في معبد الكرنك

يضم معبد الكرنك أكبر صالة للأعمدة في معابد المحافظة، حيث تتضمن 134 عمودا، كل منها ارتفاعه 21 مترا. وبحسب الدكتورة أميرة فوزي مفتشة آثار بمنطقة الكرنك، من المرجح أن يكون الملك سيتى الأول هو من أقام صالة الأعمدة دون أن ينتهي من نقوشها الداخلية، لافتة إلى أن الصالة مزينة بأحدث النقوش والمناظر التي لا تتكرر كثيرا في معابد الأقصر بشكل عام، حيث تضم رموزا لعدة حروب شارك فيها الملك وقاتل فيها الآسيويين، كما تضم نقوشا لانتصارات رمسيس الثاني على الجدار الجنوبى في سوريا، وبوجه خاص معركة «قادش» حيث نقشت على نفس الجدار قصيدة شعرية عرفت باسم «بنتاؤر».

حفل طريق الكباش

ويفتتح طريق الكباش، الذي يصل إلى معبد الكرنك، في حفل عالمي يضم عروضا متميزة من المراكب في نهر النيل بإضاءات رائعة، فضلا عن عروض فرعونية بمشاركة شباب وفتيات من محافظة الأقصر.